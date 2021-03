Covid, nuovo cluster ospedaliero legato a operatore non vaccinato: 9 positivi a Lavagna



Dopo l’infermiera no vax positiva al Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario non vaccinato si è verificato in Liguria, a Lavagna (Genova), dove si contano 9 pazienti col Covid. Ad annunciarlo il presidente della Regione Giovanni Toti in un punto stampa.

