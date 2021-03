Covid, perché i bambini sono i più colpiti dalla crisi economica



La crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19 colpisce tutti, ma soprattutto i bambini. Secondo un report di Openpolis nella fascia di popolazione fino ai 18 anni il 13,6% di bambini e ragazzi è in condizione di povertà assoluta. Si tratta del dato più alto, lontano otto punti percentuali dalla fascia degli over 65. E dal 2011 in poi aumenta costantemente e sempre più rapidamente.

Continua a leggere



La crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19 colpisce tutti, ma soprattutto i bambini. Secondo un report di Openpolis nella fascia di popolazione fino ai 18 anni il 13,6% di bambini e ragazzi è in condizione di povertà assoluta. Si tratta del dato più alto, lontano otto punti percentuali dalla fascia degli over 65. E dal 2011 in poi aumenta costantemente e sempre più rapidamente.

Continua a leggere

Continua a leggere