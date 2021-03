Crisanti contro Figliuolo su logistica vaccino Covid: “Apprendista in confronto a ingegnere Amazon”



“Per distribuire i vaccini anti covid probabilmente ci volevano esperti in ingegneria e informatica che stanno in Amazon non nell’Esercito” ha dichiarato il professor Andrea Crisanti secondo cui il nuovo commissario all’emergenza covid, il generale Figliuolo, “in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” sulla logistica.

