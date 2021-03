“Crocetta asservito a Montante anche per evitare diffusione di video hard”, 13 indagati in Sicilia



la pesantissima accusa mossa dalla Procura di Caltanissetta all’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, finito tra i tredici indagati dell’inchiesta Montante bis che cerca di fare luce su vorticoso giro di corruzioni gestito da Antonello Montante ex presidente di Sicindustria, che coinvolge anche ex assessori regionali, imprenditori ed esponenti delle forze dell’ordine, tra cui gli ex vertici della Direzione investigativa antimafia.

Continua a leggere



la pesantissima accusa mossa dalla Procura di Caltanissetta all’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, finito tra i tredici indagati dell’inchiesta Montante bis che cerca di fare luce su vorticoso giro di corruzioni gestito da Antonello Montante ex presidente di Sicindustria, che coinvolge anche ex assessori regionali, imprenditori ed esponenti delle forze dell’ordine, tra cui gli ex vertici della Direzione investigativa antimafia.

Continua a leggere

Continua a leggere