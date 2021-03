Cts: “Zona rossa automatica con 250 contagi ogni 100mila abitanti ma no a lockdown”



Dopo l’ultima riunione di ieri, gli scienziati del Comitato tecnico scientifico hanno confermato la “grande preoccupazione” per l’evoluzione della pandemia in Italia e consigliato all’Esecutivo ulteriori misure di contenimento per arrivare a una “riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità” anche se non è stata avanzata alcuna ipotesi di lockdown.

