Da domani cambio di colore per le regioni: la mappa aggiornata con zone rosse, arancioni e gialle



Nuovo cambio di colori per le regioni dopo il monitoraggio dell’Iss: da domani, lunedì 8 marzo, la Campania passa in zona rossa mentre Veneto e Friuli Venezia Giulia passano in zona arancione. Lombardia e Piemonte sono in fascia arancione rafforzato, mentre a livello locale non mancano delle mini zone rosse provinciali e comunali: ecco cosa cambia e quali sono le regole da seguire.

