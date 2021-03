“Da studente in Dad mi chiedo: perché abbiamo vaccinato in massa i prof e le scuole restano chiuse?”



Fanpage.it riceve e pubblica le riflessioni di un nostro lettore, uno dei tanti studenti in Dad: “Quanto ancora l’istruzione non sarà al centro del programma per la ripartenza? Molto spesso ci lamentiamo che i giovani non sentano la politica vicina alla propria vita, ma come possono appassionarsi dei ragazzi se si sentono abbandonati?”.

