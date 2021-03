Dayane Mello: “Ho parlato con Rosalinda Cannavò, è un periodo difficile per lei”



Segnali di distensione tra le “Rosmello”, dopo gli scontri al GF Vip. Le due sembravano essersi allontanate in modo definitivo, ma Dayane ha svelato che si sono parlate al telefono. La Mello ha fatto riferimento a un momento difficile per la Cannavò, riferendosi probabilmente alla convocazione in procura dell’attrice per l’indagine sulla morte di Teodosio Losito.

