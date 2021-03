Demi Lovato dopo le nozze annullate con Max Ehrich: “Non so più se mi interessano gli uomini”



Demi Lovato si è raccontata in un’intensa intervista alla rivista Glamour, dove ha parlato della fine della sua storia con Max Ehrich e anche della sua recente attrazione per le donne. La cantante ha rivelato di aver imparato ad ascoltare molto di più sé stessa, come racconta anche in un documentario che sarà disponibile su Youtube a breve.

