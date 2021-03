Demi Lovato: “Ho perso la verginità in uno stupro, perciò ho sofferto di bulimia e autolesionismo”



Nel documentario “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, Demi Lovato racconta per la prima volta un episodio terribile e doloroso avvenuto quando aveva 15 anni. La cantante e attrice ha dichiarato di avere subito uno stupro. Il trauma generato da quella violenza ha compromesso tutta la sua vita.

Continua a leggere



Nel documentario “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, Demi Lovato racconta per la prima volta un episodio terribile e doloroso avvenuto quando aveva 15 anni. La cantante e attrice ha dichiarato di avere subito uno stupro. Il trauma generato da quella violenza ha compromesso tutta la sua vita.

Continua a leggere

Continua a leggere