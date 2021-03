«Devi fare sesso con me perché incarno lo spirito santo», così il mago De Simone violentava le donne



Non solo denaro. Mago De Simone avrebbe costretto diverse donne a intrattenere rapporti sessuali con lui, dicendo loro di di incarnare in quei momenti lo spirito santo. I rapporti intimi, quindi, sarebbero serviti ad assicurarsi le “grazie” richieste dalle vittime, ma avrebbero funzionato solo a determinate condizioni. L’uomo le spogliava e approfittava dei loro corpi, pur conoscendo le enormi fragilità di quelle donne. Molte si erano rivolte a lui per riconquistare il marito, trovare l’amore della vita o riconciliarsi con i propri fratelli.

