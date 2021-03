Donna 91enne ricoverata sul materasso a terra in ospedale a Piacenza, l’Asl: “Procedura corretta”



I familiari della 91enne si sono ritrovati davanti a una scena che non credevano possibile: la donna stesa su un materasso gettato per terra. “Le immagini possono destare impressione ma la procedura è corretta ed è stata messa in atto dai sanitari dell’ospedale a esclusiva protezione del paziente” spiegano dall’Ausl di Piacenza.

Continua a leggere



I familiari della 91enne si sono ritrovati davanti a una scena che non credevano possibile: la donna stesa su un materasso gettato per terra. “Le immagini possono destare impressione ma la procedura è corretta ed è stata messa in atto dai sanitari dell’ospedale a esclusiva protezione del paziente” spiegano dall’Ausl di Piacenza.

Continua a leggere

Continua a leggere