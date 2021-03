Dopo la laurea diventa pastora e apre un agriturismo: Carolina Leonardi premiata da Coldiretti



Dopo la laurea in Scienze agricole conseguita a Pisa, la 28enne Carolina Leonardi ha creato un gregge di 100 pecore per la produzione del suo formaggio e ha aperto un agriturismo. La sua attività imprenditoriale è stata premiata da Coldiretti in occasione della festa della donna come esempio di coraggio.

