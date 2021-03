Dopo le accuse di razzismo di Harry e Meghan, la Regina nomina un “responsabile per le diversità”



Un “diversity manager”, ovvero un responsabile per le diversità che si occupi di tutelare i diritti delle minoranze etniche, ma anche di membri della comunità LGBT e persone disabili nella vita attorno alla famiglia reale. Buckingham Palace corre ai ripari dopo le accuse di razzismo lanciate dal principe Harry e Meghan nell’intervista ad Oprah Winfrey. I Windsor avrebbero deciso di comune accordo di “dover fare di più” in questo momento in cui “non si sono visti i progressi sperati”, nonostante abbiano chiarito che misure di questo tipo fossero già state messe in campo.

