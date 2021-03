Dramma a Catania, Giulia ha un malore e muore a 26 anni col bimbo che portava in grembo



Incredulità nel Catanese per l’improvvisa e inattesa morte di una ragazza di soli 26 anni, Giulia Contrafatto, deceduta inaspettatamente a causa di un inatteso malore che l’ha portata via insieme al bimbo che aveva in grembo e a cui lei e il compagno avevano già dato un nome, Vittorio. I funerali saranno celebrati venerdì.

