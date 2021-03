È finita tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte: “Separati in casa da mesi”



Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte non stanno più insieme. A rivelare la fine del loro matrimonio è proprio l’ex gieffina, che ha dichiarato in una diretta su Instagram che lei e suo marito sono separati in casa da circa un anno. Il motivo per cui ha voluto affrontare la questione è perché si stavano rincorrendo alcune voci su un presunto tradimento da parte di lui, che sono state poi smentite.

