È morto Francesco Trabucco: chi era il noto designer di elettrodomestici



Si è spento oggi a 76 anni a Milano Francesco Trabucco, architetto e designer. Come architetto ha realizzato diversi progetti, sia in Italia che all’estero, dove sono ancora conservate numerose sue opere in importanti gallerie internazionali. Ma è come designer che Trabucco ha lasciato un segno indelebile con il suo progetto dell’aspirapolvere Bidone Aspiratutto.

