Enrico Ruggieri: “Ho provato la cocaina da stupido, non sapevo come spendere i miei soldi”



Enrico Ruggieri si racconta nel programma televisivo “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Il cantante rivela di aver avuto, in passato, dei trascorsi con la droga, ma di esserne uscito prima che fosse troppo tardi: “Ho provato la cocaina da stupido, ne sono uscito perché non si creano amici, ma compagni di merende e non potevo sopportarlo”.

Continua a leggere



Enrico Ruggieri si racconta nel programma televisivo “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Il cantante rivela di aver avuto, in passato, dei trascorsi con la droga, ma di esserne uscito prima che fosse troppo tardi: “Ho provato la cocaina da stupido, ne sono uscito perché non si creano amici, ma compagni di merende e non potevo sopportarlo”.

Continua a leggere

Continua a leggere