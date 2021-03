Entrano in un multisala chiuso per Covid e lo distruggono: denunciati 16 ragazzini



Accade in provincia di Padova, dove un gruppo di 16 ragazzini è entrato di nascosto in un multisala chiuso in seguito alle norme anti-Covid e lo ha devastato. I danni causati sono di oltre 100mila euro: una perdita che si va ad aggiungere a quelle causate dalla pandemia. I sedici minorenni sono stati denunciati.

