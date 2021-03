Epidemia colposa e 22 morti in una casa per anziani: 2 arresti nell’inchiesta “Casa Covid”



Nell’ambito dell’inchiesta “Casa Covid” i Nas di Potenza hanno eseguito due arresti per epidemia colposa in una struttura per anziani in provincia. L’accusa è di aver causato la morte di 22 ospiti poiché non sarebbe stata controllata l’epidemia all’interno della Rsa. Ulteriori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa delle 12.

