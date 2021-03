Escluso dalla terapia che poteva salvarlo, Antonio avrà ora accesso al farmaco sperimentale



Avrà finalmente accesso al farmaco che potrebbe dargli una speranza contro la Sma1, l’atrofia muscolare rara della quale soffre da appena nato. Il piccolo non poteva accedere al farmaco da due milioni di euro perché non rimborsabile dal piano sanitario dopo i 6 mesi. Per lui era partita una raccolta fondi, ma ora la decisione dell’Aifa potrebbe cambiare la sua vita.

