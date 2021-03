Estrazione Lotteria degli scontrini oggi, i biglietti e i premi di giovedì 11 marzo in diretta



La prima estrazione della Lotteria degli scontrini di giovedì 11 marzo 2021: i biglietti vincenti estratti in diretta. In palio 10 premi da 100mila euro per i clienti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti, le probabilità di vincita sono di 1 a 53 milioni, più basse del Lotto, più alte del SuperEnalotto. I biglietti vincenti saranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul proprio profilo Twitter, su Fanpage.it le estrazioni in diretta.

