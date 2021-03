Etna, fontana di lava dal Cratere di Sud-Est: la spettacolare attività stromboliana del vulcano



Nuova eruzione dell’Etna in Sicilia con colate di lava e ricaduta di cenere vulcanica che hanno costretto a chiudere un settore dello spazio aereo dell’aeroporto di Fontanarossa di Ctania. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che sono presenti due colate, una ben alimentata in direzione Valle del Bove che ha raggiunto una quota tra i 1900 e 1800 m circa, ed un’altra meno alimentata in direzione sud che si attesta più in alto.

