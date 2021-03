Faenza, lanciano per gioco sassi sulle auto da un cavalcavia: fermati due 12enni



Due ragazzini di 12 anni sono finiti nei guai a Faenza dopo essere stati scoperti dalle forze dell’ordine mentre lanciavano dal cavalcavia nella zona di viale Marconi dei sassi sulle auto in transito. I due, però, non avendo raggiunto i 14 anni, non possono essere perseguiti mentre per le famiglie è scattata la sanzione di 400 euro a testa per non aver fatto rispettare ai figli le norme anti-Covid.

