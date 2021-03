Fasma non è fidanzato, il rapper è “innamorato della musica”



Fasma non è fidanzato, almeno non ufficialmente. A quanto pare il giovane rapper romano si sta concentrando sulla sua carriera, che viaggia veloce, visto che a 24 anni avrà calcato per ben due volte il palco dell’Ariston. Fasma è innamorato, ma solo della musica, che lo ha salvato da tanti momenti difficili.

