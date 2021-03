Febbre alta e tosse, pensano abbia la tubercolosi, invece ha un preservativo nei polmoni



Caso medico più unico che raro riportato dalla National Library of Medicine: una donna, forse per imbarazzo, ha nascosto l’inalazione del preservativo fino a che il verificarsi di pesanti sintomi, in un primo momento erroneamente associati alla tubercolosi, ha fatto emergere la verità.

