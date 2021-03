Fedez a Sanremo e l’arrivo della seconda figlia, ecco quando dovrebbe partorire Chiara Ferragni



Dal primo approccio via Snapchat alla proposta di nozze in diretta tv, un matrimonio da favola, fino alla nascita del piccolo Leone nel 2018. Quella di Fedez e Chiara Ferragni è la più nota delle storie d’amore ai tempi dei social. Federico Leonardo Lucia sta per diventare padre di una bambina che nascerà a marzo. E tra i piani dei Ferragnez, in vista della nuova arrivata in famiglia, c’è già quello di lasciare l’appartamento di City Life, Milano, per spostarsi in una casa più grande.

