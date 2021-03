Fedez dopo il parto di Chiara Ferragni: “Sono in ospedale, stiamo tutti bene”



Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori per la seconda volta, nella mattina di martedì 23 marzo 2021 è nata la piccola Vittoria. In un momento di così grande felicità ed emozione, il rapper milanese si è velocemente collegato dall’ospedale per intervenire durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo show che condurrà con Mara Maionchi e ha dichiarato: “Stiamo tutti bene, ho solo venti minuti di sonno ma volevo esserci”.

