Fedez piange in ospedale con Vittoria in braccio, Leone: “Ciao sorellina, ti aspetto con amore”



Fedez piange con la neonata Vittoria Lucia Ferragni in braccio mentre sua moglie Chiara lo riprende dal suo letto di ospedale con il solito cellulare d’ordinanza. La famiglia è al settimo cielo, incluso il primogenito Leone, che da casa manda un messaggio ai genitori in ospedale: “Mamma papà vi aspetto, ciao sorellina ti aspetto con amore” dice abbassando gli occhi per non guardare in camera.

