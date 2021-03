Fedez sui ritardi delle vaccinazioni agli over 80, tra cui anche la nonna: “Francamente assurdo”



La campagna vaccinale in Italia continua, sebbene con qualche ritardo, anche nella somministrazione del vaccino alle categorie più fragili, tra cui gli over 80. Fedez ha pubblicato una storia, in cui si legge il messaggio che la Regione ha inviato a sua nonna, quasi novantenne, comunicandole un ulteriore slittamento della sua convocazione. Una notizia che desta un po’ di preoccupazione dal momento che, come fa notare il rapper, tante saranno le persone anziane che si trovano ancora in attesa, a quasi un mese di distanza dalle prime somministrazioni.

