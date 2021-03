Festa di laurea si trasforma in focolaio covid a Macerata: 15 contagi e 2 in terapia intensiva



A rivelare l’accaduto bollando come “inaccettabili” in comportamenti di alcuni residenti, è stata Daniela Corsi, direttrice dell’Area Vasta 3 dell’Asur Marche: “La situazione è molto grave, in tanti mi telefonano supplicandomi di ricoverare i familiari, eppure sono state ricoverate una quindicina di persone che avevano organizzato una festa di laurea”.

