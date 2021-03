Figliuolo: “Ad aprile faremo 500mila dosi al giorno, entro settembre 80% popolazione vaccinata”



Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, parlando con i giornalisti subito dopo essere stato vaccinato a Roma con AstraZeneca, ha detto che in alcune regioni l’annullamento delle prenotazioni dei vaccini è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c’è stato: “Quindi il differenziale e praticamente zero”.

