Finto prete tenta una truffa e viene smascherato da quello vero: arrestato un 20enne



Si fingeva sacerdote per truffare altri ecclesiastici: l’ultima l’ha fatta ai danni di un prete di Gallipoli, chiedendogli 1.500 euro per una ragazza con figli prossima allo sfratto per non aver corrisposto 5 mesi di affitto. Il sacerdote, che non ci è cascato, ha indagato e ha consegnato il finto religioso nelle mani della polizia locale.

