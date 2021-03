Firenze, 15enne tenta di accoltellare il padre: “Liti per uscire col lockdown, genitori minacciati”



Avrebbe tentato di accoltellare il padre in casa, costringendolo a chiudersi in una camera per sfuggirle. Con quest’accusa una ragazza di 15 anni della provincia di Firenze è stata sottoposta dai carabinieri alla misura cautelare del collocamento in comunità, su disposizione del gip del tribunale per i minorenni. I reati contestati sono tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

