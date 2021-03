Focolaio Covid nel reparto di oncologia dell’ospedale di Lecce, morta mamma di 49 anni



Una mamma di 49 anni è la vittima numero sette del focolaio Covid scoppiato qualche settimana fa al Polo oncologico dell’ospedale di Lecce. “Addio mamma, sei e sarai per sempre l’amore più grande della mia vita. Riposa in pace”, ha scritto il figlio su Facebook. Ad ora sono 18 i pazienti che hanno contratto il virus nel corso della degenza nel reparto. Indagini in corso.

