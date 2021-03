Forza posto di blocco e fugge sulla A10: la polizia provoca una coda di tir per catturarlo



Un automobilista ha forzato un posto di blocco alla barriera dell’A10, a Ventimiglia, dandosi alla fuga in autostrada. È stato arrestato dalla polizia dopo un lungo inseguimento terminato a Finale Ligure, nel Savonese. Per bloccarlo, la Polstrada ha ‘organizzato’ una coda di tir usando una delle loro macchine come ‘safety car’.

