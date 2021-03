Galli dice che deve rimanere tutto chiuso fino a Pasqua, altrimenti si fa la fine della Sardegna



Per Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, “per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela, è un dato di fatto. L’ondata epidemica è in marcia e bisogna capire fin dove si è estesa. No ad un allentamento delle misure prima di Pasqua, non c’è assolutamente alcun dubbio in proposito. È anche la lezione della Sardegna”.

