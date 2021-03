Genova, escursione finisce in tragedia: giovane dottoressa scivola in un burrone e muore



Una donna di 31 anni, Elisa Martina Enrile, è morta dopo essere caduta in un burrone durante una escursione lungo il sentiero a Mezzanego. La giovane, specializzanda in anestesia a Genova, era con un amico quando è precipitata: l’uomo ha avvisato i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

