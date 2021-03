Giacomo Urtis su Rosalinda Cannavò: “Anche io ho subito abusi, ma non l’ho detto” e lei risponde



Scontro social tra Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò. L’ex gieffino si è espresso in maniera piuttosto infelice su Twitter, dove ha dichiarato che l’attrice siciliana avesse confessato di essere stata vittima di abusi “per pietismo”. La risposta della diretta interessata è arrivata a distanza di poco tempo: “Ti consiglio di riflettere prima di tirare in mezzo certe tematiche, soprattutto se conosci il peso di quel tipo di sofferenza”. Urtis non ha potuto far altro che porgere pubblicamente le sue scuse.

