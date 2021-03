Giallo a Grosseto, si allontana da casa: donna trovata morta poche ore dopo in una piscina



È stata trovata morta in una piscina nei pressi della sua abitazione a Castiglione della Pescaia una donna di 76 anni di cui si erano perse le tracce da ieri sera. Per la ricerca si erano mobilitate le unità di comando locale dei vigili del fuoco del comando di Grosseto, due unità cinofile del comando di Siena e l’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Arezzo. Ignote le cause del decesso.

