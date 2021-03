Giallo dei cadaveri carbonizzati a Ferrara, pallini nei corpi dei due cugini: è duplice omicidio



Nei cadaveri di Riccardo e Dario Benazzi, i cugini trovati carbonizzati in un’auto nelle campagne di Rero, in provincia di Ferrara, sono stati trovati diversi pallini sparati da un’arma da caccia che secondo i militari “ricondurrebbero inequivocabilmente a un’azione omicidiaria”. Il fascicolo di indagine aperto in Procura è iscritto per duplice omicidio a carico di ignoti.

