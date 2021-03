Giallo di Cornuda, morto dopo 8 mesi di agonia il 63enne trovato nudo e ferito in casa



L’episodio del cosiddetto giallo di Cornuda rimane avvolto nel mistero sia per dinamica che per movente e ora la vicenda diventa ancora più complicata visto che manca uno dei testimoni dell’accaduto. Il 63enne non si era più ripreso dai colpi ricevuti dal ventenne che era con lui e che lo accusava di averlo sequestrato.

Continua a leggere



L’episodio del cosiddetto giallo di Cornuda rimane avvolto nel mistero sia per dinamica che per movente e ora la vicenda diventa ancora più complicata visto che manca uno dei testimoni dell’accaduto. Il 63enne non si era più ripreso dai colpi ricevuti dal ventenne che era con lui e che lo accusava di averlo sequestrato.

Continua a leggere

Continua a leggere