Giancarlo Nanni, mostra dedicata all’uomo, all’artista e alla sua idea di teatro

Dall’11 marzo fino al 27 maggio 2021 al teatro Vascello di Roma sarà inaugurata la mostra su Giancarlo Nanni. Una personale che descrive il percorso artistico di Nanni, dai suoi esordi come pittore, a performer e poi regista di teatro, di lungometraggi, film per la televisione, opere liriche; ma anche fondatore nel 1967 del teatro La Fede a Roma in una cantina di Porta Portese e nel 1989 del Teatro Vascello.

Giancarlo Nanni era un uomo di passione e di lotta, curioso e sempre disposto a nuove sfide, la definizione più calzante lo vede come “magnifico corsaro” del teatro, per il suo impeto e determinazione nel perseguire la sua arte, la sua poetica e la sua disponibilità ad accogliere tanti artisti e giovani talenti. Un impegno incessante per mantenere inalterata quella “libertà creativa” che tanto ricercava nel suo teatro e utopisticamente nel teatro in generale. Una personalità amata ma anche molto osteggiata per la sua incapacità di accettare compromessi.

Manuela Kustermann e lo staff del teatro Vascello, hanno costruito questa mostra attingendo agli archivi documentativi conservati in teatro (foto, video, locandine, schizzi di scene, costumi, quadri, disegni, interviste, articoli.), a partire dalla fine degli anni ’60 periodo di grande fervore culturale, alle tournée della compagnia La Fabbrica dell’Attore (anni 70 e 80), fino ad arrivare alle stagioni del teatro Vascello e agli ultimi successi nazionali e internazionali (1989 – 2009) .

Un’occasione questa per ricordare il suo teatro, la sua originalità, la sua formazione, il suo talento e la sua generosità.

La mostra sarà visitabile gratuitamente previa prenotazione, gli accessi agli spazi del teatro (foyer e atrio, escluso quindi platea e palcoscenico) sarà per un numero limitato di persone, dal lunedì al venerdì con tre turni al giorno: alle h 11,30, alle h 16,30 e ultimo turno alle h 18,30. Info e prenotazioni: 065881021 065898031 promozioneteatrovascello@gmail.com

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Cap 00152 Monteverde Roma

www.teatrovascello.it

