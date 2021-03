Gianluca Grignani difende Fabrizio Corona e cita una sua canzone: “Lo Stato come piombo si sopporta”



Gianluca Grignani si unisce al coro di solidarietà per Fabrizio Corona e lo fa citando una sua canzone, “Sogni infranti”: “Lo stato come piombo si sopporta. I ragni fanno i nidi sulle tue rovine come su un ramo”. E ancora: “Ha commesso molti errori, ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e non sta pagando”.

