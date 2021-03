Giorgia Lucini è mamma per la seconda volta, il nome del figlio avuto da Federico Loschi



La ex tronista di Uomini e Donne mamma bis, a due anni esatti dalla nascita di Riccardo. Come annuncia il compagno Federico Loschi, giocatore di basket, ha dato alla luce un altro bel maschietto: “A 28 anni hai già portato a termine due gravidanze e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia. Sei pazzesca nana mia”.

