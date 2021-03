Gomme tagliate per 7 giorni di fila, attacco alla comunità di Don Giacomo Panizza in Calabria



Attacchi alla comunità Progetto sud e a Don Giacomo Panizza, il prete che oltre trenta anni fa si è trasferito da Brescia in Calabria per sostenere le comunità locali nella lotta contro la ‘ndrangheta. Questa volta ignoti hanno preso di mira le vetture dei dipendenti della Comunità Progetto sud squarciando per sette giorni di fila le gomme delle ruote delle auto a Lamezia Terme.

