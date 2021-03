Gwyneth Paltrow rivela: “Non avrei mai voluto lasciare Chris Martin”



La coppia formata da Gwyneth Paltrow e Chris Martin è stata per diverso tempo tra le più ammirate dello show business, ma il loro amore non è durato in eterno e nel 2014 hanno deciso di separarsi. Quell’evento è stato devastante per l’attrice che, però, qualche anno più tardi ha incontrato l’uomo che sarebbe diventato il suo secondo marito.

Continua a leggere



La coppia formata da Gwyneth Paltrow e Chris Martin è stata per diverso tempo tra le più ammirate dello show business, ma il loro amore non è durato in eterno e nel 2014 hanno deciso di separarsi. Quell’evento è stato devastante per l’attrice che, però, qualche anno più tardi ha incontrato l’uomo che sarebbe diventato il suo secondo marito.

Continua a leggere

Continua a leggere