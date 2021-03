Harry e Meghan avevano un piano di riserva per la loro intervista se nonno Filippo fosse morto



“Tutti sanno che l’intervista è stata registrata prima del ricovero del principe Filippo”, ha chiarito Gayle King durante la sua trasmissione radiofonica SiriusXM. “Se gli fosse successo qualcosa, Dio non voglia, non sarebbe andata in onda in quel momento specifico”. Harry e Meghan avrebbero voluto assicurarsi che la loro intervista ad Oprah Winfrey potesse essere rinviata qualora le condizioni di salute del principe Filippo, nonno di Harry, fossero peggiorate.

