“Ho un’altra e voglio rifarmi una vita con lei”: 93enne chiede il divorzio dalla moglie



A 93 anni ha deciso di divorziare dalla moglie 86enne per rifarsi una vita con un’altra donna coetanea della coppia. I due si sarebbero incontrati in un circolo culturale prima del lockdown e si sarebbero innamorati perdutamente, tanto da portare il 93enne a chiedere un divorzio non consensuale. La donna di 86 anni, dopo l’iniziale opposizione, ha deciso di concedere il divorzio al marito mantenendo l’usufrutto della casa coniugale.

