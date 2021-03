“Hormoz Vasfi non è stato denunciato per stalking da Sara Croce”



L’avvocato Iannaccone, legale di Hormoz Vasfi, precisa a Fanpage.it che il suo assistito non è mai stato denunciato per stalking da parte della modella Sara Croce: “La notizia di una denuncia per stalking è totalmente destituita di fondamento e gravemente lesiva dell’immagine e della reputazione del mio assistito”.

